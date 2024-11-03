محافظة بني سويف تدشن وحدة قياس رضا المواطنين عن مستوى الخدمات

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن إطلاق وحدة قياس رضا المواطنين عن مستوى تقديم الخدمات الحكومية، خاصة الخدمات الإليكترونية، وذلك لإتاحة الفرصة لمتلقى الخدمة بأن يشارك في تقييم مستواها أثناء التنفيذ، أو بعد الانتهاء من تقديم الخدمة.

وتهدف هذه الوحدة إلى تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تفعيل دور المواطنين بجانب تعظيم دور الرقابة الميدانية من الأجهزة والإدارات المعنية في هذا الشأن، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتلاحم مع المواطنين والعمل المتواصل لتحسين مستوى معيشتهم وتخفيف العبء عن كاهلهم في مختلف النواحي الحياتية.

وتعتمد الوحدة في تنفيذ مهامها على آلية غير تقليدية من خلال العمل الميداني عن طريق المرور على كافة الوحدات والمنشآت الخدمية على مستوى المحافظة ( قرى ومدن)، ويكون قياس مدى رضا المواطن "متلقى الخدمة " من خلال استبيان يتم توزيعه على المواطنين أثناء تلقيهم أو حصولهم على الخدمة لقياس تجربة متلقى الخدمة في الحصول على الخدمة المطلوبة بالوحدات والمصالح الحكومية بدائرة المحافظة.

ولضمان الدقة في قياس مدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمة، سيقوم أحد أعضاء الوحدة " بشكل سري" بطلب الحصول على الخدمة الحكومية مباشرة على أنه مواطن، وذلك لرصد الايجابيات والسلبيات في كافة مراحل تقديم الخدمة عن طريق رصد تفعيل التيسيرات المتاحة ومدة جودة معاملة الموظف " مقدم الخدمة" للمواطنين " متلقين الخدمة".

كما وجه المحافظ خلال لقائه اليوم، بأعضاء وحدة رضاء المواطنين، بإعطاء الأولوية لقياس بعض الجونب المتعلقة بمنظومة تقديم الخدمات الحكومية، من بينها :مستوى الشفافية والنزاهة والمعاملة الحسنة للمواطنين وتفعيل التيسيرات التكنولوجية التي أتاحتها الدولة للتيسيرعلى المواطنين، وكذلك قياس مدة إنهاء الخدمة أو المعاملة الحكومية المطلوبة، بجانب أهمية أن تحتوى الاستبانة المقدمة للمواطن على خانة لإبداء مقترحه في تحسين مستوى الخدمة وتلافي أية سلبيات يراها من وجهة نظره .

وتجدر الإشارة إلى أن وحدة رضاء المواطنين تضم في عضويتها المختصين من: إدارات التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة مع الاستعانة بالمختصين من الإدارات الأخرى في جوانب المتابعة الفنية لبعض الخدمات

وفي نفس السياق كرم محافظ بني سويف كلًا من :على يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، وشيماء سعيد مساعد رئيس الوحدة المحلية_المشرف على المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية، وذلك لقيامهما بتنفيذ أولى تجربة الوحدة في قياس رضا المواطنين عن تقديم الخدمة بالمركز التكنولوجي، وضبط مستوى الخدمة أثناء حصول المواطنين عليها .

ومن جانبهما، أعرب المكرمان عن تقديرهما للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، على هذه اللفتة الطيبة، وحرصه على لقائهما بمكتبه ،مؤكدين أن تكريمهما يمثل لهم الكثير على المستوى التنفيذي والإنساني ، وبمثابة رسالة تقدير لكل من يخلص في عمله ويسعى بقدر استطاعته في أداء واجياته ومهام عمله لخدمة أبناء المحافظة .