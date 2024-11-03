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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح العيادة المسائية للتأمين الصحي داخل مقر مستشفى بني سويف التخصصي

افتتاح عيادة التأمين
افتتاح عيادة التأمين الصحى ببني سويف
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 افتتحت العيادة المسائية للتأمين الصحى داخل مستشفى بنى سويف التخصصى اليوم، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الخدمات الطبية بزيادة منافذ تقديم الخدمة تسهيلا لراحة المرضي ومنع التكدس والزحام، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفي إطار تعزيز التعاون المشترك بين فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى ومستشفي بنى سويف التخصصى.

 شهد الافتتاح: الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى، الدكتور احمد محمود صادق مدير مستشفى بنى سويف التخصصى، الدكتورة حنان خلف مدير إدارة الشئون الطبية، الدكتورة شيرين صلاح مدير التموين الطبى والصيدليات، الدكتور مصطفى الكومى مدير المكتب الفنى، الدكتور محمود الفنتاوى مسئول العيادات، د.محمد سيد زكى عضو بقسم العيادات،الأستاذ محمد محمد الدسوقى مدير الشئون المالية والإدارية بفرع بنى سويف.

 حيث تمت متابعة سير العمل  بمركز خدمة العملاء بمستشفي بنى سويف التخصصى للمنتفعين بالتأمين الصحي من المترددين او المحجوزين بالمستشفى  حرصا على راحة المرضى وتخفيفا للزحام بمركز خدمة العملاء بمبنى الهلال .

وأشار مدير عام الفرع إلى أن افتتاح العيادات المسائية ، يأتي طبقا البروتوكول المبرم بين الهيئة العامة للتأمين الصحى وقطاع الطب العلاجى وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لمنح حق إستخدام العيادات الخارجية بمستشفيات قطاع الطب العلاجى وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لتشغيلها كعيادات مسائية لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية للمرضى منتفعى التأمين الصحى انطلاقا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحى فى الاضطلاع بدورها فى تقديمات الخدمات الصحية للمشمولين تحت مظلتها التأمينية على الاساس من الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة.

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