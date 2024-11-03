قرارات تعيين وتجديد لعدد من مديري العموم بجامعة الفيوم

أعلن الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم عدد من القرارات الخاصة بتعيين وتجديد تعيين سبعة من مديري العموم بالجامعة، حيث أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدد من القرارات الوزارية على النحو التالي:

1. تجديد تعيين عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح أحمد، في وظيفة مدير عام كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة الفيوم.

2. تجديد تعيين محمد محمود محمد محمود زوبع، في وظيفة مدير عام الموازنة العامة والحسابات بجامعة الفيوم.

3. تعيين ماجدة محمد عبدالفتاح محمد، في وظيفة أمين كلية التربية بالمستوى الوظيفي مدير عام بجامعة الفيوم.

4. تجديد تعيين عشري عبدالسميع جودة رمضان، في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بجامعة الفيوم.

5. تجديد تعيين رحاب عبد الرؤوف زكي علي، في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم.

6. تجديد تعيين هالة محمد جمال الدين أمين، في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بجامعة الفيوم.

7. تعيين هالة عبد الرحمن عثمان، في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بجامعة الفيوم.