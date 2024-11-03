الانتخابات الأمريكية 2024.. ترامب: هناك تلاعب في استطلاعات الرأي

أكد المرشح الجمهوري دونالد ترامب أن هناك تلاعب في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وكانت عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بقيادة ترامب وجيمس ديفيد فانس .. اكتمال ملامح الفريق الجمهوري المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية»، حول انقلاب ديفيد فانس إلى النقيض، فبعدما كان من أشد منتقدي المرشح الرئاسي دونالد ترامب ووصفه بـ«الأحمق وهتلر أمريكا» أصبح أكثر المدافعين عن ترامب ودعمه حتى عندما رفض بعض زملائه في مجلس الشيوخ القيام بذلك.