خلال عام.. محو أمية أكثر من 87 ألف مواطن ببني سويف

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسئولي فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ببني سويف، بمناسبة الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال محو الأمية خلال العام المالي 2023/2024، مشيدًا بالجهود التي يبذلها فرع الهيئة، وأسفرت عن هذا التميز والإنجاز في معدل التغير في مستوى الأمية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمديرعام فرع الهيئة أسامة وليم، والذي أشار إلى خطاب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وتضمن الإشادة بدعم ورعاية ودعم المحافظ لجهود أنشطة الهيئة ببني سويف، والحصول على المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال النجاح في تحرير 87 ألفا و491 مواطناً من الأمية وحصولهم على شهادات بذلك.

وأكد المحافظ أهمية دور الهيئة في خطة المحافظة ومشاركتها المتميزة في المبادرات التي تنفذها المحافظة، ضمن جهود تعظيم الاستفادة من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها، بهدف تحقيق التنمية الشاملة من خلال رفع الوعي والثقافة ومحو الأمية لدى المواطنين بالقرى ليكونوا عناصر محفزة ومشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية التي تنفذها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جهته أعرب "وليم" عن تقديره لدعم المحافظ الدكتورمحمد هاني غنيم لأنشطة وجهود الهيئة بالمحافظة والذي أثمر عن وجود بني سويف في مقدمة المحافظات المتميزة وفق آخر تقاريرلمعدلات التغير في مستوى محو الأمية، بما يؤكد حجم الجهد المبذول من الهيئة في هذا الملف الذي يأتي في مقدمة أجندة عمل المحافظة وخططها التنموية، وفي إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.