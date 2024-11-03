الانتخبات الأمريكية 2024| بقيادة ترامب.. اكتمال ملامح الفريق الجمهوري

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بقيادة ترامب وجيمس ديفيد فانس.. اكتمال ملامح الفريق الجمهوري المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية»، حول انقلاب ديفيد فانس إلى النقيض، فبعدما كان من أشد منتقدي المرشح الرئاسي دونالد ترامب ووصفه بـ«الأحمق وهتلر أمريكا» أصبح أكثر المدافعين عن ترامب ودعمه حتى عندما رفض بعض زملائه في مجلس الشيوخ القيام بذلك.

وأضاف: «فانس محام وسياسي أمريكي، ولد عام 1984 جنوب غربي الولايات المتحدة الأمريكية، تخرج في كيلة القانون، ودخل غمار السياسة في الحزب الجمهوري وتدرج فيه إلى أن أصبح عضوا في الكونجرس عن ولاية أوهايو عام 2022».

وواصل: «وعين المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب نائبا له في الانتخابات الأمريكية لعام 2024، فاختيار ترامب جذب أنظار أقطاب الجمهوريين، وكان محل إشادتهم».