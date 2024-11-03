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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام الاحتلال: 32 جنديًا أصيبوا خلال 24 ساعة 22 في لبنان و10 في غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية قبل قليل، عن إصابة 32 جنديًا إسرائيليًا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في سياق التطورات الأمنية على حدود لبنان وغزة.

وأشارت التقارير إلى إصابة 22 جنديًا على الجبهة الشمالية مع لبنان، فيما أصيب 10 آخرون في قطاع غزة.

من جهة أخرى، أعلن حزب الله اللبناني عن قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية في "بيت ليد"، شرق مدينة نتانيا المحتلة، وذلك بصواريخ نوعية.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، حيث شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية سلسلة من التبادلات النارية خلال الأيام الماضية.

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