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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إنبي يتجاوز مودرن سبورت في كأس مصر للشباب

فريق انبي مواليد
فريق انبي مواليد 2005
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حقق فريق انبي  مواليد 2005 فوزًا مثيرًا، على فريق مودرن سبورت في منافسات دور الثمانية لكأس مصر للشباب. 

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين 1-1، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي نجح خلالها فريقنا في حسم اللقاء بنتيجة 5-3، ليضمن بذلك التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

شهدت المباراة أداءً قويًا من كلا الفريقين، حيث تبادلا الهجمات وأظهرا روحًا تنافسية عالية طوال الوقت الأصلي. وتمكن فريقنا من الحفاظ على تركيزه في اللحظات الحاسمة، مما ساهم في تحقيق الفوز في ركلات الترجيح. 

هذا الانتصار يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعبون والجهاز الفني في التحضير لهذه البطولة، ويزيد من حماس الفريق لمواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب.

إنبى مودرن سبورت كاس مصر دور الثمانية ركلات الترجيح