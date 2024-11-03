إنبي يتجاوز مودرن سبورت في كأس مصر للشباب

حقق فريق انبي مواليد 2005 فوزًا مثيرًا، على فريق مودرن سبورت في منافسات دور الثمانية لكأس مصر للشباب.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين 1-1، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي نجح خلالها فريقنا في حسم اللقاء بنتيجة 5-3، ليضمن بذلك التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

شهدت المباراة أداءً قويًا من كلا الفريقين، حيث تبادلا الهجمات وأظهرا روحًا تنافسية عالية طوال الوقت الأصلي. وتمكن فريقنا من الحفاظ على تركيزه في اللحظات الحاسمة، مما ساهم في تحقيق الفوز في ركلات الترجيح.

هذا الانتصار يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعبون والجهاز الفني في التحضير لهذه البطولة، ويزيد من حماس الفريق لمواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب.