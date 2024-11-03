"مولد الحي الراقي".. عرض غنائي ضمن فعاليات أيام التراث السكندري

نظم جزويت الإسكندرية، فعاليات العرض الغنائي "مولد الحي الراقي"، ضمن فعاليات أيام التراث السكندري، والذي يقام في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر، حيث أقيمت فاعليات أيام التراث السكندري تحت عنوان “الأسكندرية مدينة النور”، وقد اتخذت الفاعليات لهذا العام فنار الإسكندرية رمزا للمعرفة والتنوير، فهو مثلما أضاء طريق البحارة لعدة قرون أصبح أيضا رمزًا لتاريخ المدينة وثقافتها الغنية، ودليلا لإكتشاف كنوز الأسكندرية المخفية وآثارها الرمزية وتقاليدها وخبراتها.

فعاليات أيام التراث

بدأت فعاليات التراث السكندري بمركز الدراسات السكندرية الذي تأسس عام 1990 من خلال بعثة آثار فرنسية تابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي الفرنسي بتصريح من وزارة السياحة والآثار المصرية بهدف البحث عن فنار الأسكندرية القديم ، ثم تطور لعدة أقسام “قسم رسم أثري، قسم الغطس، قسم الحفر”، بالتعاون مع كلية الآثار بالأسكندرية والمتحف اليوناني الروماني والمتحف القومي بالاسكندرية بهدف تبادل المعارف ومساعدة الطلاب من دارسي الآثار، وقد أنشأ المركز مكتبة مجانية مزودة بكل المعارف اللازمة لدراساتهم، خاصة من دارسي الماجستير والدكتوراة.



و دشّن المركز بعد ذلك أيام التراث السكندري منذ خمسة عشر عامًا، كمناسبة سنوية أتخذت عناوين مختلفة منها ( الأسكندرية فى الحرب العالمية الأولى - قصور شارع فؤاد القديمة - الصحافة فى الاسكندرية الاسكندرية - بحيرة مريوط - العمارة الإيطالية بالأسكندرية وغيرها من الموضوعات المختصة بتاريخ وآثار الأسكندرية.

أنشطة أيام التراث

تقام الأنشطة الخاصة بأيام التراث في مواقع مختلفة كمكتبة الأسكندرية والمركز الثقافي الفرنسي وجزويت الأسكندرية والقاعات الخاصة بمتاحف الأسكندرية، وتأتي فعاليات هذا العام التي تدور حول فنار الأسكندرية القديم، محملة بعناوين مختلفة منها، فنار الإسكندرية من النور إلى الظل، العمارة الإيطالية بالإسكندرية، متحف كفافيس، كنيسة سان سابا، المتحف اليوناني الروماني وغيرها من المضوعات المختصة بتاريخ الأسكندرية، هذا بالإضافة الى العديد من النشاطات الفنية المتنوعة كالمسرح والندوات الشعرية وعروض الأفلام والحفلات الموسيقية تتوزع بين الأماكن المختلفة بالتنسيق مع محافظة الأسكندرية.

مولد الحي الراقي

ويأتي العرض المسرحي الغنائي “مولد الحي الراقي” ضمن فعاليات هذا العام، حيث اعتمد العرض على مزج ما بين اوبريت الليلة الكبيرة الشهير واوبريت الفرح، وهما من تأليف صلاح جاهين وموسيقى سيد مكاوي ، كدلالة عن قيمة الموروث الشعبي فى ظل متغيرات العولمة الحديثة وبغرض بث الروح فى هذا التراث الأصيل، حيث قدم العرض مجموعة من الفتيات والشباب من الهواة الذين تنقلوا بين التمثيل والغناء بإقتدار وجهد واضح من المشرفين على العمل.

تجرى أحداث العرض المسرحي وسط لوحات فنية لإحدي المدن الحديثة فى محاولة لبث روح التراث والأصالة بين جنباتها فى حوارات ممتدة بين الأجيال الكبيرة التي عاشت فى زمن مختلف والأجيال الشابة بعوالمهم الحديثة المختلفة ، دون اللجوء إلى لغة الخطابة المباشرة، وإنما من خلال إستخدام الموسيقى والرقص الشعبي وراقصي التنورة وطقوس الأفراح الشعبية الزاخرة بالكثيرمن المورثات، في لوحات فنية نابضة إعتمدت فى معظمها على موسيقى الليلة الكبيرة وموسيقى اوبريت الفرح الإذاعي.

وأظهر العض المسرحي أصوات الممثلين فى الغناء الحي والانشاد الصوفي، وسط حفاوة الجمهور الكبير من الحضور اللذين تفاعلوا مع العرض معربين عن سعادتهم بالمشاهدة.

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