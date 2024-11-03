إجراء 3170 عملية جراحية بمستشفيات البحيرة خلال ثلاثة أشهر

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزاره الصحة بالبحيرة، عن جهود المديرية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024، والتي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتكاملة لكافة الفئات.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلي أنه تم تقديم 2 مليون خدمة طبية بمستشفيات المحافظة، شملت الفحوصات والعلاج والإجراءات الطبية المتنوعة، إجراء 3,170 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مما أسهم في تقليل فترة انتظار المرضى وتقديم الرعاية العاجلة لهم.

وتابع وكيل الوزارة، عن تقديم 447 ألف خدمة للمنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة، بهدف تحسين صحة المرأة والأسرة ودعم التخطيط الأسري، تنفيذ 23 قافلة طبية علاجية، استفاد منها نحو 28 ألف مواطن، حيث تم تقديم خدمات طبية مجانية وشاملة في المناطق الأكثر احتياجًا، تقديم خدمات المبادرات الصحية لعدد 825 ألف مواطن، ضمن مبادرات صحية متنوعة تغطي الفحوصات والعلاجات الوقائية.

وقال “عبد الجواد” إنه بلغ إجمالي التطعيمات 284 ألف تطعيم، تعزيزًا للوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال والكبار، تقديم3170 الخدمات الطبية لعدد 205 ألف طفل من المترددين على المستشفيات، لضمان سلامة الأطفال وتقديم الرعاية اللازمة لهم، كما أعلن عن تقديم خدمات متابعة الحمل لعدد 70,700 سيدة، بهدف توفير رعاية صحية شاملة للأم والجنين خلال فترة الحمل.

ومن جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن القطاع الصحي بالمحافظة قد شهد تقدمًا ملحوظًا، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات المواطنين.



