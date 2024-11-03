حزب الله: احتراق دبابة ميركافا إسرائيلية عند بوابة المطلة ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح

أعلن حزب الله اليوم الأحد استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية عند بوابة المطلة بصاروخ موجّه، ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

وأضاف الحزب في بيانات متفرقة أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أنه استهدف أيضا تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في "خلة البردوشة" قرب المنارة، وموقع البغدادي، وقاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا بالصواريخ.

وأشار الحزب إلى قصف تجمع لقوات الاحتلال في مستعمرة "المطلة" على دفعتين بالصواريخ، ومستعمرة "نطوفا نيمرا" بصلية صاروخية.