"حيوان قوي".. رضوى العوضي: المجتمع يُعطي مبررًا للرجل متعدد العلاقات

قالت الكاتبة رضوى العوضي، إن المجتمع يرى أن الرجل متعدد العلاقات شخص قوي، معتبرة أن هذه النظرة خاطئة بل هو رجل مضطرب نفسيًا، وضعيف جدا، موضحة أن الرجل القوي هو من يستطيع السيطرة على علاقاته وتحجيمها.

واعتبرت “العوضي”، خلال لقاء خاص ببرنامج "هو وهن"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الرجل متعدد العلاقات ليس شخصًا قويًا، وإنما "حيوان قوي"، لافتة إلى أنه على الجانب الآخر فعلى المرأة أن تتمتع بالثبات والاستقرار في علاقاتها، وهو ما يجب أن ينطبق على الرجل في علاقاته أيضا، كاشفة عن أن الرجل لديه سلوك الخيانة أكبر من المرأة.

وأوضحت أنه لا يجب أن يعطي المجتمع مُبرر لتعدد الرجل في علاقاته كونه رجلا، منتقدة الأشخاص الذين لا يضعون حدودًا لعلاقاتهم، مشددة على ضرورة وجود شكل مُحدد للعلاقات خاصة المرأة، حيث أنها واجبة في كل أنواع العلاقات، محذرة من الإفصاح عن أسرار علاقاتنا ونقاط ضعفنا مع الآخرين، معلقة: "لو حد عرف نقاط ضعفنا يمكن يستخدمها كطُعم ضدنا فيما بعد".