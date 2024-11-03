شلل وسكر ونحافة.. هند عبدالحليم تكشف لـ«البوابة نيوز» تطورات أزمتها الصحية

كشفت الفنانة هند عبدالحليم، أخر تفاصيل إصابتها بشلل في المعدة بسبب حقن التخسيس، ما أدى إلى دخولها المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقالت هند عبدالحليم في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: تعرضت لوعكة صحية بسبب حقن التخسيس المتداولة بين الناس بشكل كبير خلال الأيام الماضية لتنزيل نسبة الدهون في الجسم وتغيير المقاسات.

وتابعت: حقنت نفسي لكي أعود إلي وزني المثالي الذي اعتدت عليه خاصة بعد زيادة وزني بشكل ملحوظ مما سبب لي مضاعفات كبيرة للغاية.

وكشفت هند عبدالحليم أبرز تلك الأعراض الجانبية التي تعرضت لها بسب حقنة التخسيس، قائلة: أصيبت بشلل في المعدة وانخفاض كبير في سكر الدم.. السكر عندي وقع وفضلت عايشة على محاليل 10 أيام، لأني لا أستطيع تناول أي طعام والنحافة دي عبارة عن تخسيس مرضي بسبب المضاعفات التي حدثت لي ومع مرور الوقت بإذن الله سيتم معالجة معدتي.

وأضافت: أشعر الأن بتحسن ملحوظ وبدأت أعود لممارسة حياتي الطبيعية وأحرص علي تناول العقاقير في موعدها وأنا الأن أتواجد في منزلي.

وعلى الصعيد الفني، قالت هند عبدالحليم، إنها تلقت خلال الفترة الماضية عروض للعديد من الأعمال ولكن لم تستقر على الاختيار حتى الآن، خاتمة حديثها بتوجيه جزيل الشكر لكل من حاول السؤال عليها والاطمئنان علي صحتها.

هند عبدالحليم تتصدر الترند

وتصدرت الفنانة هند عبد الحليم الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها عن إصابتها بشلل في المعدة، وقالت: "بشكر كل الناس اللي حاولت توصلي وتكلمني وبعتذر لهم وكل الناس اللي دعت لي أنا الحمد لله دلوقتي أحسن".

وتابعت: “اللي حصلي ده بسبب حقن التخسيس مطولتش فيها خدت شهر وأسبوع فيها وتعبت جدًا ودخلت المستشفى وحصلي شلل مؤقت في المعدة أدت إلى إني مش عارفة أكل وألم رهيب وكنت قاعدة على المحاليل”.