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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني .. ثلاثية برشلونة في الشوط الأول من ديربي كتالونيا

فرحة برشلونة
فرحة برشلونة
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انتهى الشوط الأول من ديربي كتالونيا بتقدم فريق برشلونة على إسبانيول بثلاثية نظيفة فى الجولة الـ 12 من الدوري الاسباني “ لا ليجا ” 

افتتح داني أولمو التسجيل في الدقيقة 12، ثم عزز رافينيا التقدم في الدقيقة 23 بهدف جميل عاد داني أولمو مجددًا ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 31، مؤكدًا سيطرة برشلونة على الشوط الأول بأداء هجومي قوي.

بهذا التقدم، أكد برشلونة تفوقه في الديربي وسعيه لمواصلة الصدارة في ترتيب الدوري الإسباني، حيث كان يحتل المركز الأول برصيد 30 نقطة قبل المباراة، في حين أن إسبانيول دخل اللقاء وهو في المركز الـ 17 برصيد 10 نقاط.

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