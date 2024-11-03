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الأحد 03 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة مكبرة على المواقف بـ 5 مدن في الدقهلية

للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة..

حملات على المواقف
حملات على المواقف العمومية فى الدقهلية
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أجرى أحمد البنداري، مدير عام المواقف بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة للمرور الميدانى علي مواقف السيارات بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة.

وقال مدير عام المواقف ان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية شدد على ضرورة التأكد من لصق الاستيكرات بالتعريفة الجديدة علي جميع خطوط السيارات لمنع المخالفة للتعريفة الجديدة من خلال تعاون المواطنين.

 وقال البنداري، انه سيتم فرض غرامات فورية والغاء خطوط السير وسحب التراخيص لكل من يخالف التعريفة المقررة.

واضاف انه لن يسمح باستغلال المواطنين وان جولاته الميدانية الشخصية المفاجئة مستمرة علي المواقف وسيتم محاسبة المخالفين.
ولفت ان تكليفات محافظ الدقهلية تضمن برنامج المرور اليوم، علي المواقف العمومية في كل من: "دكرنس ومنية النصر والجمالية والمنزلة والمطرية"، وتم التعامل الفوري مع المشكلات الطارئة، والتاكيد علي وضع بنرات توضح غرامة المخالفات التى يرتكبها السائق والتأكيد على رؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بنظافة المواقف.
والتأكيد لرئيس مدينة دكرنس علي تشطيب المحلات من الخلف ناحية موقف دكرنس الحضارى بشكل موحد وتم التأكيد لرئيس مدينة منية النصر على ضرورة نقل موقف القاهرة الى موقف منية النصر الجديد تيسيرا على المواطنين.

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