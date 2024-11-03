شلل المعدة.. هند عبد الحليم تتصدر الترند بعد تجربة صادمة مع حقن التخسيس

نشرت الفنانة هند عبد الحليم مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، كشفت من خلاله عن تعرضها لوعكة صحية شديدة أدت إلى دخولها المستشفى وغيابها فترة طويلة عن مواقع التواصل الإجتماعي.

هند عبد الحليم تتصدر الترند بسبب حقن التخسيس

تصدرت الفنانة هند عبد الحليم الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها عن إصابتها بشلل في المعدة، وقالت: "بشكر كل الناس اللي حاولت توصلي وتكلمني وبعتذر لهم وكل الناس اللي دعت لي أنا الحمد لله دلوقتي أحسن".

وتابعت: “اللي حصلي ده بسبب حقن التخسيس مطولتش فيها خدت شهر و أسبوع فيها وتعبت جدًا ودخلت المستشفى وحصلي شلل مؤقت في المعدة أدت إلى إني مش عارفة أكل وألم رهيب وكنت قاعدة على المحاليل”.

https://www.instagram.com/reel/DB6Eys7tlcb/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

آخر أعمال هند عبد الحليم

شاركت الفنانة هند عبد الحليم في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”، وحققت من خلاله نجاحًا فنيًا وجماهيريًا باهرًا، مع نخبة من نجوم الوسط الفني أبرزهم، سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، إنتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.