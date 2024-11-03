توتنهام يدك حصون أستون فيلا برباعية في الدوري الانجليزي

انتهت مباراة توتنهام واستون فيلا بفوز توتنهام على أستون فيلا بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

افتتح أستون فيلا التسجيل في الدقيقة 32 عن طريق مورجان روجيرس، قبل أن يعود توتنهام بقوة في الشوط الثاني ويدرك التعادل في الدقيقة 49 عن طريق بيرنان جونسون.

وواصل توتنهام الضغط ليسجل دومينيك سولانكي هدفين متتاليين في الدقيقتين 75 و79، مما عزز من تقدم الفريق، واختتم جيمس ماديسون مهرجان الأهداف بهدف رابع في الدقيقة 90، ليؤكد فوز فريقه الكبير.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام إلى 16 نقطة ليصعد في ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند 18 نقطة.