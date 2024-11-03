افتتاح معرض الدقهلية العاشر لمبادرة "أيادي مصر" لتسويق المنتجات اليدوية

افتتح اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، اليوم، معرض الدقهلية العاشر لمبادرة “أيادي مصر” لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية بمشاركة الغرفة التجارية ويقام بمعرض الغرفة بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة خلال الفترة من 3 الي17 نوفمبر الجاري.



رافق السكرتير العام المساعد خلال الافتتاح سامي أحمد عبد الرازق، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والدكتور ناصر رمضان محمد أمين عام الغرفة التجارية، هانم التهامي، مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة ومنسق مبادرة أيادي مصر بالدقهلية، وراندا الزهيري، وكيل إدارة التعاون الدولي بالمحافظة ، وهبه وهبه، رئيس قسم الترجمة بإدارة التعاون الدولي.



وأكد اللواء عماد عبدالله، أن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية يقدم دعمه الكامل لأصحاب المنتجات اليدوية لأنها كنز من كنوز مصر وثروة قومية لابد من الحفاظ عليها من الانقراض ودعمها، فقد عرفتها الدولة المصرية منذ أقدم العصور فهي تعبر عن عادات وتقاليد حرف مصرية قديمة.

فيما أكدت"منسق مبادرة "أيادي مصر" بالدقهلية " أن المعرض يستضيف احدى شركات الأدوات المنزلية لعرض كافة الادوات المنزلية للجمهور تخفيضات من 30 ٪الي 50٪ للجمهور.



يذكر أن " محافظة الدقهلية " قامت بتخصيص رقم وتس أب ( ‏‪01012113117‬‏) او ايميل الكتروني ( ayadymisrdakahlia@gmail.com ) لسهولة تواصل أصحاب تلك المنتجات مع المحافظة وإرسال صور المنتجات لرفعها علي المنصة لتسويقها وبيعها.

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