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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة في السلام

أرشيفية
أرشيفية
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قررت جهات التحقيق المختصة إحالة  عاطل إلى محكمة الجنح لاتهامه بسرقة هاتف محمول من شاب في السلام.

 
وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم و التحريات التكميلية للواقعة والاستماع إلى الشاب، الذي أكد خطف المحمول من يده أثناء  سيره أحد شوارع السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة  عن ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحد الشباب بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " الخطف"، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، كما أقر بإرتكاب عدد 6  وقائع سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها، وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة.
 

جهات التحقيق إحالة عاطل بسرقة هاتف محمول الصحيفة الجنائية