إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة في السلام

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة عاطل إلى محكمة الجنح لاتهامه بسرقة هاتف محمول من شاب في السلام.



وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم و التحريات التكميلية للواقعة والاستماع إلى الشاب، الذي أكد خطف المحمول من يده أثناء سيره أحد شوارع السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحد الشباب بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " الخطف"، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، كما أقر بإرتكاب عدد 6 وقائع سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها، وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة.

