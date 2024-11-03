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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. جاكسون يقود تشيلسي لمواجهة مانشستر يونايتد

تشيلسى
تشيلسى
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أعلن إينزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره مانشستر يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـعاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل فريق تشيلسي كالتالي:
حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.
خط الدفاع: رييس جاميس، ليفي كولويل، مالو غوستو، ويسلي فوفانا.
خط الوسط: مويسيس كايسيدو، روميو لافيا، كول بالمر.
خط الهجوم: بيدرو نيتو، نيكولاس جاكسون، نوني مادويكي.
ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 13 برصيد 11 نقطة، بينما يقع فريق تشيلسي في المركز السادس برصيد 17 نقطة. 

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