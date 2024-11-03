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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
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أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة تم إطلاقها من لبنان تجاه منطقة الحولة شمال شرق إسرائيل.
وفي ذات السياق ذكر الجيش في بيان أوردته قناة I24 الاخبارية أن صفارات الانذار دوت في عدد من بلدات الجليل الأسفل والأوسط اثر اطلاق قرابة 30 صاروخا من لبنان.
وأوضح الجيش أنه نجح في التصدي ل 10 صواريخ بينما سقط 20 صاروخا في مناطق مفتوحة.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلنت في وقت سابق اليوم أن طائرة بدون طيار عبرت إلى مرتفعات الجولان الجنوبية ؛ حيث دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات إسرائيلية.

جيش الاحتلال لبنان 30 صاروخا