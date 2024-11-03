بشرى في البحرين للمشاركة بمهرجان البحرين السينمائي  

وصلت الفنانة بشرى إلى دولة البحرين استعدادا للمشاركة في مهرجان البحرين السينمائي بدورته الرابعة.

من المقرر انعقاد مهرجان البحرين السينمائي في الفترة من يوم 3 إلى 7 من شهر نوفمبر الجاري، وتشارك بشرى في عضوية لجنة تحكيم فئة أفلام الطلبة.

وشاركت بشرى مؤخرا في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، والذي أقيم في الفترة ما بين 24 أكتوبر إلي 1 نوفمبر، كما شاركت أيضا في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة للدورة الخامسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي والذي أقيم شهر ستبمبر الماضي.

وتعكف بشري حاليا على استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة" كما تحضر لعدد من الأعمال على مستوى الإنتاج والتمثيل أيضا.

وعرض مؤخرا لبشرى مسلسل "طبيبة شرعية"من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي ابو شادي، ويشارك في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

يذكر أن بشرى طرحت مؤخرا أغنية "بيني وبينك كلمة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات محمد إبراهيم وألحان وتوزيع عبد الله هميم ورؤية فنية سيف عريبي.