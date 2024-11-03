اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر يبحثان سبل تعزيز الشراكة الإنسانية

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم مع رئيس عمليات بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فريا رادي سبل تعزيز الشراكة الإنسانية مع اللجنة خلال المرحلة القادمة وتدخلات ومشاريع اللجنة وإمكانية توسيعها.

وذكرت قناة "اليمن" الفضائية أن عضو مجلس القيادة الرئاسي أشاد بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتدخلاتها الإنسانية التي شملت مختلف المجالات الأساسية بالإضافة إلى أدوارها السابقة في عمليات تبادل الأسرى التي جرت في اليمن خلال السنوات الماضية.

ودعا اللجنة إلى الاضطلاع بدور أكبر لاستكمال إنجاز صفقة تبادل جميع الأسرى والمختطفين وفق قاعدة الكل مقابل الكل، بالإضافة إلى زيارة فريق الصليب الأحمر للمعتقلين في سجون الحوثي والاطمئنان على أوضاعهم الإنسانية والصحية وتقديم الدعم اللازم لهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم.

ورحب عضو مجلس القيادة بتوجهات اللجنة الدولية للصليب الأحمر توسيع تدخلاتها الإنسانية في المحافظات المحررة بشكل عام، وفي محافظة مأرب بشكل خاص باعتبارها تستوعب أكثر من 60 في المائة من النازحين في اليمن.

من جانبها، ثمنت رئيسة عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فريا رادي الدعم الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي للجنة الدولية لتسهيل تنفيذ تدخلاتها وأعمالها الإنسانية والحرص على تعزيز الشراكة الإنسانية مع اللجنة.