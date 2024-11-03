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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. راشفورد يقود مانشستر يونايتد لمواجهة تشيلسي

راشفورد
راشفورد
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أعلن روبن أموريم المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، وذلك بعد قليل على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـعاشرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد كالتالى:
حراسة المرمى: أندريه أونانا.
خط الدفاع: ديوغو دالوت، ماتيس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، نصير مزراوي.
خط الوسط: مانويل أوغارتي، كاسيميرو، برونو فيرنانديز.
خط الهجوم: أليخاندرو غارناتشو، ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند.
ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 13 برصيد 11 نقطة، بينما يقع فريق تشيلسى فى المركز السادس برصيد 17 نقطة. 

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