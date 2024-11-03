الأرصاد: اضطرابات جوية وأمطار تضرب بعض المحافظات المصرية

الأحد 03/نوفمبر/2024 - 06:11 م

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية،غدًا، نتيجة تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما قد يؤدى إلى هطول أمطار غزيرة ورعدية في عدة مناطق، إضافة إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح، وتشمل هذه الاضطرابات العديد من المحافظات، حيث تشهد محافظات مطروح والفيوم والجيزة والقاهرة والسواحل الشمالية أمطارًا متفاوتة الشدة، بعضها غزير ورعدي، بينما من المتوقع أن تتراجع الأمطار عن القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

توقعات الطقس غدًا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن الطقس سيكون باردًا نسبيًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فيما تتسم الأجواء بالاعتدال نهارًا على مناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بينما تكون الأجواء حارة في مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتستمر الأجواء الممطرة في 15 محافظة، حيث يُتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة أحيانًا بالرعد على محافظة مطروح، مع نشاط قوي للرياح تصل سرعتها إلى 32 كيلومترًا في الساعة.

كما تتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على محافظات الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، المنوفية، الإسماعيلية، والسويس، مع تواجد فرص لسقوط أمطار في جنوب سيناء وحلايب وشلاتين، وتتراوح سرعة الرياح في هذه المناطق بين 30 و32 كيلومترًا في الساعة.

حالة طوارئ في المحافظات

وبسبب الأحوال الجوية، أعلنت السلطات المحلية في المحافظات المتضررة حالة الطوارئ القصوى للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، حيث يتم سحب التراكمات بشكل منتظم تجنبًا لحدوث أي أزمات مرورية أو تعطيل لحركة السير.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

سجلت درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا في معظم المحافظات، وجاءت توقعات هيئة الأرصاد لدرجات الحرارة كالتالي:

- القاهرة الكبرى ومدن القناة: العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 25 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

وتدعو هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات، خاصة في المناطق المتضررة من الأمطار والرياح، لضمان سلامتهم.