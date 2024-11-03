5 جنيهات زيادة.. ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم

ارتفع سعر الذهب في مصر، ارتفاعاً طفيفًا لم يتجاوز الـ 5 جنيهات في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة المنتشرة في محافظات ومدن الجمهورية في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024، وجاء سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم على النحو التالي..

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم

_ سجل سعر عيار 24 نحو 4291 جنيها للبيع و4314 جنيها للشراء.

_ بلغ سعر عيار 21 نحو 3755 جنيها للبيع و3775 جنيها للشراء.

_ سجل سعر عيار 18 نحو 3218 جنيها للبيع و 3235 جنيها للشراء.

_ سجل عيار 14 نحو 2510 جنيهات للبيع و2523 جنيها للشراء.

_ بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 30.04 ألف جنيه للبيع و 30.2 ألف جنيه للشراء.

_ وصل سعر أوقية الذهب نحو 2774 دولار للبيع و 2775 دولار للشراء.