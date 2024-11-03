الدوري الإسباني.. اتلتيكو مدريد يهزم لاس بالماس بثنائية نظيفة

فاز فريق أتلتيكو مدريد على نظيره لاس بالماس، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

أحرز هدفى أتلتيكو اللاعب جيوليانو سيميوني في الدقيقة الـ 37، وفي الدقيقة الـ 83 سجل ألكسندر سورلوث الهدف الثاني في اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة 23 فى المركز الثالث، بينما رفع تجمد رصيد لاس بالماس عند النقطة 9 فى المركز الـ 18 بترتيب جدول الليجا.