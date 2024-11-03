إحالة 282 محضرا بمخالفات تموينية فى الدقهلية إلى النيابة العامة 

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وقال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا أن الحملات التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أسفرت عن تحرير 282 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة وجرى احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وأكد المحافظ على اهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

ضبط 282 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة فى الدقهلية:

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي جرى تنفيذها قامت بضبط وتحرير 194 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة.

ولفت وكيل وزارة التموين انه جرى ضبط وتحرير 88 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق موضحا ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز محاضر نقص وزن، ومحاضر عدم وجود بون صرف، وعدم نظافة أدوات عجين، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم وجود قائمة بيانات، وتوقف عن الإنتاج وعدم وجود سجل تفتيش وتجميع دقيق وتجميع بطاقات وعدم وجود ميزان.

وفي مجال الرقابة علي الأسواق شملت المخالفات محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم اعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجاري ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر سلع بدون فواتير ومحاضر تجميع سلع مدعمة، ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحاضر استخدام اسطوانات غاز في غير الغرض المخصص لها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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