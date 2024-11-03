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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد وإصابة 14 لبنانيًّا في غارتين إسرائيليتين على بلدتي جبال البطم وحارة صيدا

غارتين للاحتلال الإسرائيلي
غارتين للاحتلال الإسرائيلي على لبنان
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استشهد 5 لبنانيين وأصيب 9 آخرون بجروح، اليوم الأحد، في غارتين للاحتلال الإسرائيلي على بلدتي جبال البطم في قضاء صور، وحارة صيدا في محافظة الجنوب.
وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن غارة إسرائيلية على حارة صيدا أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح.
وأشارت الوكالة اللبنانية إلي أن هناك غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جبال البطم أدت إلى سقوط شهيدين، كما نفذ طيران الاحتلال غارات على بلدات شقرا، وزوطر الشرقية، وصديقين، ورشكنانيه، وضهور البياض، وحاريص، وبرج الشمالي، والبازورية، والمنطقة الواقعة بين قانا والرمادية، والمنطقة الواقعة بين لبايا والنبي صفا في القاع الغربي، ومحيط المستشفى الحكومي في بلدة تبنين، بالاضافة إلى غارتين على منزلين في بلدتي سهل مشغرة ولبايا، وكذلك على حديقة صور، وأطراف مدينة صور، وسلسلة غارات على مدينة بعلبك.

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