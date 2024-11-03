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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدرب سموحة الأسبق: إنشاء 4050 ملعبًا خماسيًا في مراكز الشباب والأندية

الكابتن محمود إسماعيل،
الكابتن محمود إسماعيل، مدرب نادي سموحة الأسبق
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قال الكابتن محمود إسماعيل، مدرب نادي سموحة الأسبق، إن تحليل أداء اللاعيبة يحدث الآن من خلال الكمبيوتر، في ظل التطور التقني الكبير الموجود في العالم، موضحًا أن هناك دول أقل من مصر قامت بتنظيم كأس العالم، ومصر قادرة على هذا الأمر الفترة المقبلة. 

وأضاف "إسماعيل"، خلال حواره ببرنامج "ماذا لو"، المذاع على فضائية "ten"، أن لاعب كرة القدم عمره صغير، ومن الضروري أن يُحافظ على صحته، ويتغذى بشكل صحيح، معقبا: "لاعب الكرة عندما يحفاظ على نفسه ربنا بيكرمه أووي".

ولفت إلى أن هناك ضرورة لنشر الوعي بخطورة التعصب في كرة القدم بين الشباب، لأن هذا التعصب قد يؤدي إلى أعمال عنف، مشددًا على ضرورة نشر الوعي الرياضي بين الشباب منذ الصغر، وتقبل الرأي والرأي الآخر.

وأكد أن الدولة مهتمة بصورة كبيرة بتطوير الرياضة، حيث تم إنشاء 4050 ملعبًا خماسيًا في مراكز الشباب والأندية، وهناك تطوير مستمرة للاستادات ومراكز الشباب.

الكابتن محمود إسماعيل نادي سموحه كأس العالم