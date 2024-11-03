مدرب سموحة الأسبق: منافسة بين الأهلي والزمالك على ضم هذا اللاعب

قال الكابتن محمود إسماعيل، مدرب نادي سموحة الأسبق، إن اللاعب إبراهيم عادل جيد للغاية، وأي نادي في مصر أو أوروبا يرغب في انضمامه إليه، مشيرًا إلى أن هناك منافسة بين الأهلي والزمالك على ضم هذا اللاعب، ولكنه يرغب في الاحتراف.

وأضاف "إسماعيل"، خلال حواره ببرنامج "ماذا لو"، المذاع على فضائية "ten"، أنه من الأشخاص التي كانت تنادي دائمًا بوجود مدرب وطني لمنتخب مصر، خاصة وأن المدرب الوطني يشعر بالبلد، ويريد أن يحقق أفضل إنجاز، خلاف أن مصر لم تتألق إلا مع المدربين المصريين.

وأوضح أن الكابتن حسام حسن كان في البداية يتحدث عن الروح والحماس في إدارة المنتخب، ولكن خلال الفترة الأخيرة أصبح مُدربا خططيا، متمنيًا أن تحصل مصر على بطولة إفريقيا وكأس العالم.



