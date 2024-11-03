محمد صلاح: لن أنسى شعور التسجيل في أنفليد

وجه الفرعون المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، رسالة خاصة إلى جماهير الريدز بعد قيادته للفوز على ضيفه برايتون، وقيادة فريقه للانفراد بصدارة جدول ترتيب البريميرليج، بعد مواجهة أمس.

قاد النجم المصري محمد صلاح ليفربول للفوز على برايتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "آنفيلد"، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الإنجليزي.

وكتب محمد صلاح على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قمة جدول الترتيب هي المكان الذي ينتمي إليه هذا النادي. لا شيء أقل من ذلك».

وأضاف صلاح: «كل الفرق تفوز بالمباريات ولكن هناك بطل واحد فقط في النهاية. هذا ما نريده. شكرًا لكم على دعمكم الليلة الماضية».

واختتم صلاح رسالته إلى جماهير ليفربول: «بغض النظر عما يحدث، لن أنسى أبدًا شعور التسجيل في أنفيلد».