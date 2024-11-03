إطلاق مؤتمر اقليمي وعالمي متخصص فى أنظمة المعارض بالقاهرة.. 28 ابريل المقبل

قال اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية، ونائب رئيس الاتحاد العربي للمعارض، إنه سيتم إطلاق مؤتمر اقليمي وعالمي متخصص فى صناعة المعارض وكل مايتعلق بأحدث التكنولوجيا التي تمت في تنظيم المعارض، وذلك يوم 28 أبريل 2025، بعنوان " معرض مصر الدولي لخدمات المعارض".

وأضاف اللواء شريف، خلال كلمته فى اجتماع الجمعية العمومية للإتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية لمناقشة خطة عمل الإتحاد والموازنة التقديرية للعام المالي 2025، أن المؤتمر سيتضمن تنظيم معرض علي مساحة 3 صالات عرض لإبراز كل أدوات تنظيم المعارض وأحدث ما توصلت اليه الشركات العالمية فى تنظيم المعارض.

كما وجه اللواء شريف الماوردي، الدعوة لكافة أعضاء الإتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات للمشاركة والحضور، من أجل تعزيز دور المعارض العربية لنمو حرمة التجارة بين الدول الأعضاء.

كما عرض اللواء شريف الماوردي، على كافة أعضاء الاتحاد إمكانية نقل الخبرات المصرية لتطوير انظمة المعارض والمؤتمرات لديهم، لافتا إلي أن مصر عادت لصدارة المشهد العالمي فى صناعة المعارض خاصة بعد تفعيل انضمامها الي الاتحاد الدولي للمعارض "اليوفي".

وأشار اللواء شريف الماوردي، الي الإنجاز الذي حققته الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بعودتها لصدارة المشهد العالمي من خلال العودة الى الإتحاد الدولي للمعارض ( Ufi) بعد غياب دام لمدة 7 سنوات لتصبح مظلة لجميع الشركات المعنية بتنظيم المعارض في مصر وفتح أسواق جديدة بالخارج لبناء جسور للتعاون بين كافة الدول الأعضاء.

وذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض، أن معرض مصر الدولى لخدمات المعارض يعد الأول من نوعة علي مستوي الشرق الأوسط ويهدف لتقديم أحدث التقنيات ويعزز من فرص تبادل الافكار والخبرات لتنمية هذه الصناعة.

وتابع "الماوردي"، أن المعرض سيتم على هامش فعاليات مؤتمر الاتحاد العالمي لصناعة المعارض للشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا الي ان تلك الفعاليه تأتي فى اطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وتدعيم قطاع صناعة المعارض.

وأوضح أن معدلات نشاط المعارض ارتفعت بنحو 49% خلال 2024 مقارنه بالسنوات الماضية، متوقعا أن ترتفع القيمة السوقية للمعارض عالميا بقيمة 36.3 مليار دولار بحلول عام 2026 مقارنه بقيمة 13.8 مليار دولار للعام الماضي 2023.