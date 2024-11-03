رفع 280 طنا من القمامة والمخلفات بمداخل مدينة طلخا

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، تنفيذ حملة مكبرة لرفع تراكمات ومخلفات الهدم والبناء علي جانبي الطرق بمداخل مركز طلخا من ناحية محافظة الغربية ومداخل القرى التابعة لرئاسة مركز طلخا.

وقال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أنه جرى رفع 280 طنا من القمامة والمخلفات ونقلها الي مصانع التدوير والمعالجة في إطار خطه المحافظه لتحسين البيئة وحرصا علي تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم،وذلك في إطار الخطة التي تنفذها اجهزة المحافظة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بهدف تحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

ومن جانبه اوضح محمد حمص، مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة انه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية والتي أصدرها عقب جولته الميدانية مؤخرا بمدينة طلخا لتنفيذ الحملة المذكورة مشيرا انه بمشاركة معدات وحدة التدخل السريع بالديوان العام ومعدات مركز المنصورة وحي غرب المنصورة وبالتنسيق مع المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا تم تنفيذ الحملة ورفع التراكمات.

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