الانتخابات الامريكية 2024.. كامالا هاريس وقرار اختيار «تيم والز» نائبا لها في السباق إلى البيت الأبيض

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كامالا هاريس وقرار اختيار «تيم والز» نائبا لها في السباق إلى البيت الأبيض»، حول اختيار المرشحة الأمريكية كامالا هاريس «تيم والز» ليكون نائبا لها في السباق إلى البيت الأبيض في واحدة من أصعب الانتخابات الرئاسية في تاريخ الولايات المتحدة.

وأفاد التقرير: «تيم والز، الحاكم الحادي والأربعون لولاية مينيسوتا منذ عام 2019، ويعد انعكاسا لأفكار الحزب الديمقراطي، ويحظى بشخصية سياسية ذات شعبية حيث إنه مؤيد للنقابات، ويركز على الاستثمارات في الأطفال والأسر والصحة فضلا عن إيمانه بضرورة وضع أهدافا لحماية الحريات وتعزيز حقوق التصويت ومعالجة تغير المناخ، وإقرار تخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة».

وأضاف: « تيم والز أتم عقده السادس قبل أشهر قليلة، انتخب عام 2006 عضوا في الكونجرس، وأُعيد انتخابه 5 مرات متتالية وعمل في لجان الزراعة والخدمات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى، كما عمل في اللجنة التنفيذية للكونجرس حول الصين».

وتابع: «حالة استقطاب حادة تشهدها انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024 لاعتمادها على من المرشحين يمكنه هزيمة خصمه أكثر من ارتكابها إلى كيف يمكن للمرشح أن يقدم نفسه للأمريكيين، فهل ينجح تحالف «هاريس ووالز» أمام ترامب؟».