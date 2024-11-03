النبراوي: نقابة المهندسين تسعى لتحقيق مصالح أعضائها والارتقاء بالمهنة

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة تسعى لتحقيق مصالح أعضائها والارتقاء بالمهنة، مشيرًا إلى أن النقابة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير البرامج التدريبية ورفع مستوى الكفاءة الهندسية.

وأوضح النبراوي أن النقابة تضع ملف التدريب والتأهيل في مقدمة أولوياتها، حيث تعمل على توفير دورات تدريبية متنوعة للمهندسين الشباب، بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية المستمرة في مجال الهندسة.

وأشار النبراوي إلى أن النقابة تعمل أيضًا على تعزيز التواصل مع كافة الجهات والمؤسسات الهندسية لضمان تحقيق مصالح المهندسين وحمايتهم، مؤكدًا التزام النقابة بتقديم كل الدعم الممكن لأعضائها وتذليل العقبات التي تواجههم في سوق العمل.