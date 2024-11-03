قوات الاحتلال تصدر أوامر إخلاء جديدة لأجزاء من مدينة بعلبك

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أوامر إخلاء جديدة لأجزاء من مدينة بعلبك، المدينة التاريخية في شرق لبنان، وقرية مجاورة، قبل ضربات مخطط لها.



وكان التحذير الذي أصدره المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لسكان بعلبك ودوريس هو الثالث من نوعه منذ يوم الأربعاء، لكنه الأول الذي يذكر مباني محددة.



وحدد التحذير أربعة مبانٍ في بعلبك، بما في ذلك مبنى بالقرب من المستشفى الرئيسي في المدينة ومدرسة دار بعلبك، ومبنى في دوريس. وقال السكان لصحيفة ذا ناشيونال إن الهجمات بدأت، رغم أنهم لم يتمكنوا من تحديد المواقع الدقيقة.



وصعدت إسرائيل بشكل كبير من غاراتها الجوية على بعلبك وأجزاء أخرى من وادي البقاع اللبناني هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا.



ويوم الأربعاء الماضي أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا على مستوى المدينة من قصف بعلبك - أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو المشهورة بمعابدها الرومانية التي يعود تاريخها إلى 3000 عام، والتي تعد من بين أفضل المعابد المحفوظة في العالم - والمناطق المحيطة بها.



وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها الجيش الإسرائيلي أمرًا بإخلاء مدينة بأكملها منذ تصعيد هجماته على لبنان في أواخر سبتمبر.



لكن الضربات في سهل البقاع ضربت أيضا خارج المناطق المحددة. فقد أدى هجوم على بدنايل، وهي منطقة قريبة من بعلبك لا تشملها التحذيرات، إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم طفلان يوم الأربعاء.