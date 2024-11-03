صحة الفيوم: الكشف على 10 أطفال بإحدى دور الرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"

قام قطاع الرعاية الصحية الاولية وتنمية الأسرة ممثلا فى الإدارة العامة لصحة المرأة والطفل بوزارة الصحة والسكان، بمد خدمات الرعاية الصحية الاولية والمبادرات الرئاسية (بداية)، لتشمل جميع الاطفال فى دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى ودور الرعاية الصحية الملحقة بمراكز رعاية الأمومة والطفولة وتقديم الفحص الطبى ومتابعة الطفل وصرف العلاج اللازم للاطفال.

وبناءً على الدور الذى قام به مدير إدارة صحة المرأة والطفل بمديرية الصحة في الفيوم من حصر لعدد الاطفال الموجودين بدور الاطفال التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى وعدد الاطفال الموجودين بالدور الملحقة بمراكز رعاية كريمى النسب، تم تشكيل لجنة لمتابعة الفحص الطبى للاطفال بدور رعاية الاطفال فى وزارتى التضامن والصحة ومتابعة توزيع فرق العمل على الدور طبقا لحصر مؤسسات التضامن الاجتماعى بالفيوم والتى بها اطفال بعمر اقل من 5 سنوات مكونة من : الدكتورة ابتسام روبى -مدير ادارة رعاية الامومة والطفولة، ونيسان عبد المنصف -مدير ادارة الخدمة الاجتماعية، والدكتورة هالة على فتح الباب

طبيب اسنان بالمركز الطبي بالسد العالى، والدكتورة هاجر احمد عرفة طبيب بشري بالمركز الطبي بالسد العالى، وجيهان عبد العاطي مشرفة تمريض ادارة الامومة والطفولة، سعدية عبد الستار مشرفة تمريض ادارة البندر، ومحمود خالد فتحى تثقيف صحى ادارة البندر.

حيث تم الكشف على 10 اطفال فى عمر ما قبل المدرسة بدار عائشة حسانين لرعاية الايتام، وتم اجراء الكشف الطبى وكشف اسنان وعمل تحاليل انيميا و قياس وزن وطول و محيط الرأس.

كما جرى عمل ندوات توعية للعاملين بالدار عن امراض الشتاء والامراض المزمنة، وتم ذلك تحت اشراف الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وجاء ذلك فى اطار اطلاق المبادرة الرئاسية (بداية) التى تولاها الدكتور رئيس مجلس الوزراء و تبنتها كافة اجهزة الدولة والاهتمام بالعنصر البشرى من خلال تعاون جميع الوزارات فى ان واحد بشكل تكاملى.

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