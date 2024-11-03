زي النهارده.. بدء حرب الأفيون التي أعلنتها المملكة المتحدة على الصين

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق ٣ شهر نوفمبر، العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم ابرزها:

في عام 1394 الملك شارل السادس ينفي اليهود من فرنسا.

وعام 1839 - بدء حرب الأفيون التي أعلنتها المملكة المتحدة على الصين.

وفي عام 1903 استقلال بنما.

وعام 1906 بداية جلاء قوات الدولة العثمانية من منطقة القصيم على يد قوات عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.

وعام 1911 شيفروليه يدخل رسميا في سوق السيارات في منافسة مع طراز «تي فورد».

وعام 1913 الولايات المتحدة تسن قانون ضريبة الدخل.

وفي عام1916 - إبرام معاهدة تأسيس إمارة قطر.

وعام 1918 بولندا تعلن استقلالها عن روسيا بعد الحرب العالمية الأولى.

وعام 1928 تركيا تبدأ باستخدام الحروف اللَّاتينيَّة بدلًا من العربية في كتابة اللغة التركية.

وفي عام 1935 : الملك جورج الثاني يعود إلى اليونان ويستعيد ملكه بعد إعادة النظام الملكي.

وعام 1942 - إطلاق أول صاروخ ألماني من طراز «إف -2» وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

وعام 1956 قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ مجزرة بحق مئات الفلسطينيين من سكان مدينة خان يونس خلال حملتها لاحتلال قطاع غزة.

العمال العرب ينسفون أنابيب البترول في كل من سوريا وليبيا والبحرين والسعودية لمنع البترول عن المعتدين أثناء العدوان الثلاثي على مصر.

وعام 1957 إطلاق الكلبة لايكا إلى الفضاء بواسطة السفينة سبوتنك-2 السوفيتية لتكون أول كائن حي يطلق برحله إلى الفضاء.

وعام 1961 - الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق بالإجماع على تعيين الدبلوماسي البورمي يو ثانت خلفًا للأمين العام الراحل داغ همرشولد الذي مات في حادث تحطم طائرة.

وفى عام 1962 المجلس التأسيسي الكويتي ينجز مشروع الدستور ويرفعه للأمير.

وعام 1977 تأسيس ناحية الربيع في قضاء كركوك التي سُميت بعدئذٍ ناحية قرة هنجير.

وفي عام 1992 انتخاب بيل كلينتون رئيسا للولايات المتحدة بعد تغلبه على الرئيس جورج بوش.

وعام 1995 - تبرئة لاعب كرة القدم الأمريكية أو جاي سيمبسون من تهمة قتل زوجته وعشيقها.

وعام 2002 الانتخابات التشريعية التركية 2002

وعام الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يحظى بفترة رئاسية ثانية بعد تغلبه على منافسة الديمقراطي جون كيري.

والمجلس الأعلى للاتحاد ينتخب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي رئيسًا للإمارات العربية المتحدة خلفًا لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وعام 2013 إعصار هايان يضرب الفلبين وفيتنام يؤدي إلى مقتل حوالي 6100 شخص.

وعام 2014 افتتاح برج التجارة العالمي الواحد، ليصبح أطول مبنى في نصف الكُرة الغربيَة، بارتفاع 541 مترا

وعام 2015 - إعصار تشابالا يضرب المحافظات الساحلية اليمنية حضرموت وشبوة وسقطرى، ويدمر آلاف المنازل ويقتل ثمانية أشخاص، ويعتبر أقوى إعصار استوائي في المحيط الهندي.

2016 - البنك المركزي المصري يعلن عن تحرير سعر صرف الجنية المصري أمام العملات الأجنبية.

وفى عام 2017 - الجيش السوري ينجح بفك الحصار الذي فرضه تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء من مدينة دير الزور منذ عام 2014.

وعام 2022 - نجاة رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق عمران خان من محاولة اغتيال أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين.

