رغم بدء العام الدراسي.. برلمانية: عدد من المعاهد الخاصة تعاني من عدم تعيين عمداء

قدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن أزمة تعيين العمداء في أغلب المعاهد العالية الخاصة رغم مرور أكثر من شهر على العام الدراسي.

وكشفت عضو مجلس النواب، عن معاناة عشرات المعاهد العالية الخاصة التي تصل إلى 190 معهدا وتضم أكثر من 750 ألف طالب، من الارتباك الشديد داخلها خاصةً أنه مر حوالي شهر ونصف على بداية العام الدراسى دون تعيين عمداء جدد لها وأن القائم بأعمال عميد المعهد إن وجد، لا يملك في الواقع اتخاذ قرارات مهمة خاصة بها.

وأشارت “سلامة” في طلبها، إلى نماذج لتلك المعاهد التي لم يصدر قرار بتعيين عمدائها حتى الآن، ومنها: المعهد العالي التجاري بالمحلة الكبرى، المعهد العالي للهندسة بالتجمع الأول، والمعهد العالي للهندسة ببلبيس، ومعهد الفنون التطبيقية بالتجمع الخامس، ومعهد الإعلام بمدينة الثقافة والعلوم، ومعهد الإعلام بالمنيا. مؤكدة أن هناك معاهد لم يتم تعيين عمداء لها منذ 5 سنوات.

ولفتت إلى وجود معاهد أخرى أرسلت مرشحها للعمادة العام الماضي بعد حصول المعهد على موافقة الجامعة الحكومية لانتداب هذا المرشح لهذا المعهد، ورغم مرور العام الماضي بكامله دون صدور قرار بذلك وبدأ العام الدراسي الجديد، قام نفس المعهد بتعيين أستاذ آخر لعمادة هذا المعهد.

وتابعت عضو مجلس النواب: «أحيطكم علما بأن تلك المعاهد أصبحت تعاني من بيروقراطية في نظام التعيينات حيث يقوم الموظفون الذين يفتقرون حالياً من وجود قيادة حاسمة وقوية. يضعون طلبات التعيين الخاصة بهذه المعاهد داخل الأدراج لمدة شهور دون أي اكتراث ودون العمل على متابعة اتخاذ الإجراءات السريعة لاستصدار القرارات الوزارية الخاصة بتعيينهم».

وطالبت النائبة الحكومة بسرعة التدخل وتسهيل وإنجاز حركة تعيينات العمداء بتلك المعاهد العالية الخاصة، وهو يتعلق بسير العملية التعليمية بشكل سليم.