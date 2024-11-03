رئيس الأونروا: لا بديل عن تعليم الأطفال الفلسطينيين

قال فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنه "لا يوجد بديل" للخدمات التعليمية التي تقدمها الوكالة، محذرًا من أن الحظر الإسرائيلي على عملياتها سيترك مصير الملايين "معلقا بخيط رفيع".



وأضاف لازاريني، في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع إكس: "نصف أطفال غزة كانوا يتعلمون في مدارس الأونروا قبل اندلاع الحرب العام الماضي".



وأضاف أن "تفكيك الأونروا في غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم في المستقبل المنظور"، مشيرا إلى أن الخطة الإسرائيلية لوقف عمل الوكالة قد تدفع الأطفال إلى الاستغلال والفقر والتطرف.



وأشار إلى أنه "بدلا من التركيز على حظر الأونروا أو إيجاد بدائل، يجب أن ينصب التركيز على التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذا الصراع".



واختتم قائلا: "هذه هي الطريقة الوحيدة لإعطاء الأولوية للعودة إلى المدارس لمئات الآلاف من الأطفال الذين يعيشون حاليًا بين الأنقاض".