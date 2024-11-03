محافظ المنوفية: الموافقة على ترخيص 96 مشروعًا زراعيًّا جديدًا

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية الزراعة في عدد من الملفات الهامة والحيوية لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتعزيز منظومة الإنتاج ودعم الفلاح على كافة المستويات وتقديم كافة أوجه الدعم للنهوض والارتقاء بقطاع الزراعة بالمحافظة كونه قطاعًا محوريًّا مهمًا على رأس أولويات منظومة العمل .

وأشار المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحى المحافظة تقدر بـ 5ك و 600 م ، وشمل تطهيرا تعاونيا وتحسينا بناحية مراكز قويسنا وتلا والشهداء والباجور، وذلك خلال أسبوع والتي تخدم مساحة 315 فدانا، مع استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تمت الموافقة على استخراج 96 ترخيص تشغيل لمزارع دواجن وماشية ومناحل ومحلات مستلزمات انتاج ومحلات أعلاف ، فيما تم إجراء 11 معاينة لمزارع دواجن وماشية تمهيداً للسير في اجراءات التراخيص ،فضلاً عن المرور على 43 مركز تجميع ألبان و 24 محل أعلاف ، بالإضافة إلى المرور الميداني على 2955 فدانا من حدائق فاكهة و خضراوات و محاصيل متنوعة و (118) صوب مشاتل خضراوات بنطاق المحافظة ، فضلاً عن عقد 34 ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كافة المجالات الزراعية لنشر التوعية بين جموع الفلاحين وتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.

هذا وفيما يخص التعديات على الأراضى الزراعية، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي حماية الأراضي باليقظة التامة والإزالة الفورية لأي تعديات علي الأراضي الزراعية والمتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية ،مؤكدا أن ملف التعديات هو خط أحمر لن يتم التهاون فيهوحفاظاً على الرقعة الزراعية ومقدرات الأجيال القادمة .