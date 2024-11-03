"جلال" يتابع حملة مكبرة لإزالة أماكن النباشين بالأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية

قامت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة، وبرفقة الأجهزة الأمنية ونواب الأحياء الثلاثة (حي أول وثان وثالث مدينة الإسماعيلية)، اليوم الأحد، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع وإزالة أماكن إقامة النباشين بجوار صناديق القمامة.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتجميل وتطوير كافة المراكز والمدن والأحياء وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، وذلك من خلال رفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

وتمت الحملة بنطاق حي المروة بجوار الإذاعة والتليفزيون، ومساكن المتطور خلف شارع القماش وبجوار الملاعب المفتوحة، بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وشملت الحملة أيضًا منطقة المحافظة القديمة، كمبراتيف منطقة الممر، شارع شبين وخلف بنزينة الخامسة، حديقة الخالدين، وحي المروة.

هذا بالإضافة لضبط وكر للنباشين أمام مستشفى ٣٠ يونيو، مديرية التموين، والحديقه الدولية.

وأشارت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة ومنع عودتهم مجددًا.