رئيس فلسطين يصل القاهرة

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد، إلى القاهرة تلبية لدعوته للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة.

وقال سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح: إن الرئيس محمود عباس يصل إلى جمهورية مصر العربية اليوم الأحد في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، وذلك تلبية لدعوة أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الحضري العالمي.

وقال السفير اللوح، إنه من المقرر أن يعقد الرئيسان خلال الزيارة لقاء ثنائيًّا لتبادل الرأي وتعزيز التعاون المشترك والتشاور حول كافة التطورات الجارية في فلسطين والإقليم والعالم.

وأوضح أنه على رأس أولويات اللقاء بحث سبل إنجاح جهود مصر والشركاء الآخرين لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وحمايته وإغاثته وإعادة إعمار ما دمرته الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، وحشد الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض فلسطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة المتصلة جغرافيًّا والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.