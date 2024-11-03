تشكيل مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

قال الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، إن مجلس النقابة على قلب رجل واحد من أجل خدمة الزملاء، مشيرا إلى أن الانتخابات جاءت بصورة حضارية مشرفة تليق بالجماعة الصحفية، موجها الشكر للنقيب خالد البلشي وأعضاء مجلس النقابة العامة علي حضورهم الانتخابات و ظهور الانتخابات بشكل يليق بالجماعة الصحفية مؤكدا سعي الجميع الي تقديم افضل خدمة للسادة الصحفيين و أسرهم مضيفا أن النقابة بالإسكندرية كانت وستظل على مدار تاريخها منذ عشرات السنين بيت لكل صحفي ومنبر للتعبير عن رأيه الحر.

وشدد على أن مجلس النقابة بتشكيله الجديد يسعى إلى مواصلة تقديم الخدمات النقابية للزملاء، وتفعيل العمل النقابي المؤسسي الذي يهدف في المقام الأول لخدمة الزملاء، وتوفير الدعم القانوني والخدمي لجميع الصحفيين.

ونوه نقيب الصحفيين إلى أنه سيسعى جاهدًا إلى لتقديم خدمات حقيقة و التي تشمل الارتقاء بالخدمات الصحية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل مستمر للزملاء نظرًا للتسارع التكنولوجي المهول حاليًا، وإنشاء اللجان النقانيةًوتقديم الدعم القانوني للزملاء الصحفيين، وتعزيز سبل التعاون مع النقابات المهنية والمؤسسات الثقافية، وتوفير كتيب للصحفيين وأسرهم بجميع التعاقدات والمميزات والخصومات المتاحة لجميع الخدمات.

وعقد مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية اجتماعًا اليوم الاحد، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وتشكيل هيئة المكتب، في أول اجتماع بعد انتخابات النقابة بالإسكندرية التي أجريت الأربعاء الماضي.

وخلال الاجتماع تم اختيار كل من رامي ياسين، سكرتيرا عام وبسمة الشحات امين صندوق وشوكت سعد وكيل النقابة وهدي الساعاتي وكيل النقابة و رئيس لجنة الرعاية الصحية وشيرين العقاد وكيل النقابة رئيس اللجنة الثقافية وخالد الأمير مشرف عام النشاط.