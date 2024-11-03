ضبط 4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، تعليماته للمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، بشن حملات مكبرة علي المحال التجارية والبقالات التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين..

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، قام المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية بجولة تفقدية بمدينة العاشر من رمضان برفقة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية و محمد ابو زيد والدكتور مصطفى حمودة معاوني وكيل الوزارة ، والمهندس مصطفي عبد القادر مدير إدارة تموين العاشر من رمضان ، والأستاذ مصطفي بيومي رئيس الرقابة والأستاذ محمد قورة ، و حاتم راضي المفتشين بالمديرية ، وذلك برفقة حملة قطاع وسط في حضور مصطفي الشحات ومجدي فرج وابوطالب صلاح الدين ، وذلك للمرور على عدداً من المخابز البلدية المخصصة لإنتاج الخبز البلدي المدعم الذي يصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية وللوقوف على مدى إلتزام أصحاب المخابز بالقوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة لهم .

هذا وقد شدد وكيل الوزارة على نظافة المخابز والتعامل بصورة آدمية مع المواطنين وتقديم رغيف خبز جيد ومطابق للمواصفات الأوزان وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

واستمرت الحملة بالتفتيش ومتابعة سير العمل بمنافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينين والمجمعات الإستهلاكية وفرع شركة الجملة والسيارات المتنقلة للتأكد من توافر السلع التموينية وصرف المقررات التموينية للمواطنين بالأسعار الرسمية من خلال المنافذ.. كما تم تفقد منفذ لبيع اللحوم والتأكد من توافرها دائماً مع العمل المستمر على تطوير تلك المنافذ لخدمة المواطنين .

وباستكمال المرور للتفتيش على الأنشطة التجارية لضبط الخارجين عن القانون، تم ضبط مخزن غير مرخص للسلع الغذائيه وقد تم التحفظ على المضبوطات لعدم الإحتفاظ بالفواتير والمستندات الداله علي مصدرها وبيانها كالآتي :-

· عدد 2000 لتر زيت طعام مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الداله على مصدره بكمية 2طن زيت طعام .

· عدد 1100 كجم أرز حر بإجمالي كميه قدرها طن و100 كجم أرز حر غير مصحوب بالمستندات الداله على مصدره .

· عدد 490 كجم سكر حر غير مصحوب بالمستندات الداله على مصدره .

· 4000 كيس مقرمشات أطفال غير مدون عليه أي بيانات مما يسبب ضرر بالغ على صحة الأطفال، وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة

ضبط4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

IMG_0357

IMG_0354

IMG_0356