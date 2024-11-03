النيابة تواجه السائق صاحب واقعة كوبري المشاة بالفيديو بعد نشره على التيك توك

تجري النيابة العامة بكفر شكر التحقيقات حول ضبط سائق سيارة "ميكروباص" متهم بالسير أعلى كوبرى مخصص لعبور المشاة بالقليوبية.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما واجهت المتهم بالفيديو الذي تم نشره على التيك توك متضمناً سيره أعلى كوبري مخصص لعبور المشاة.

كانت تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" متضمنًا قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير أعلى كوبرى مخصص لعبور المشاة بالقليوبية وضبط مرتكب الواقعة

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" متضمنًا قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير أعلى كوبرى مخصص لعبور المشاة بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية) وتبين إنتهاء رخصتى "القيادة والتسيير".

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.