حزب الله يقصف تجمعات لقوات الاحتلال في عدد من المستعمرات بالصواريخ

أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، استهداف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المستعمرات بالصواريخ، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعا عن لبنان ‌‏وشعبه.

وأوضح الحزب في بيانات متفرقة أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أنه استهدف تجمعا لقوات الاحتلال في مستعمرات "كدمات تسفي" و"كتسرين"، ومتسوفا"، و"برعام" بالصواريخ.

وأضاف أنه قصف أيضا تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرات "شلومي"، و"روش هانيكرا"، وشامير"، و"زرعيت"، و"شوميرا"، و"إيفن مناحم" بالصواريخ.