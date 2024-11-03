الدورى الانجليزى.. أستون فيلا يتقدم على توتنهام فى الشوط الأول

تقدم فريق أستون فيلا على مضيفه توتنهام، بهدف دون رد، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "توتنهام هوتسبير"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـعاشرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

احرز هدف الشوط الأول اللاعب مورجان روجيرس، فى الدقيقة الـ 32 من عمر اللقاء.

ودخل فريق توتنهام اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، رادو دراجوسين، ديستيني أودوجي.

خط الوسط: رودريغو بيتانكور، باب سار، بيرنان جونسون.

خط الهجوم: هيونغ مين سون، دومينيك سولانكي، ديان كولوسيفسكي.



بينما دخل فريق أستون فيلا اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، باو توريس، لوكاس ديني.

خط الوسط: جون ماكجين، أمادو أونانا، يوري تيليمانس، جاكوب رامزي.

خط الهجوم: مورجان روجيرس، أولي واتكينز.

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل فريق استون فيلا المركز الخامس برصيد 18 نقطة.