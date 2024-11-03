"روشتة بناء إنسان فعال"ندوة ذاتية بكلية صيدلة الفيوم.. |صور

شهد الدكتور محمد حمزاوي عميد كلية الصيدلة بجامعة الفيوم، الندوة الذاتية "روشتة بناء إنسان فعال" ضمن مهرجان الندوات الذاتية والتي نظمتها الكلية بالتعاون مع إدارة الاتحاد والمعسكرات بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وحاضرت خلالها الطالبة نورهان النجار بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة وذلك

بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية ورئيس لجنة تحكيم مهرجان الندوات الذاتية، والدكتور بيومي طاحون بكلية دار العلوم، والدكتورة مي مواهب بكلية العلوم، الدكتور محمد كمال بكلية الآداب، الدكتور أحمد إسماعيل منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الأحد، بالكلية.

تناولت الطالبة نورهان النجار صفات الإنسان الفعال وكيفية بناء الذات وأثرها على المجتمع والفرد، كما تحدثت عن دور التربية في غرس القيم والمبادئ الأساسية والتي تشمل الأسرة والمدرسة والمجتمع، وأوضحت أن التعليم يلعب دورًا محوريًا في تنمية المهارات الفكرية والاجتماعية.

كما تناولت أهمية المشاركة في الأنشطة التطوعية لتعزيز روح التعاون والمسؤولية موضحة أن التطوع يتيح للأفراد فرصة لتطوير مهاراتهم القيادية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، وفى إطار توجيهات رئيس الجمهورية ومبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

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